"Mi dispiace tanto per la sua ex compagna. Che paura...": Amanda Knox interviene con poche parole sui nuovi guai giudiziari di Rudy Guede. Lo fa rispondendo all'ANSA, precisando comunque di non volere entrare nel merito della vicenda. "Spero che abbia il sostegno di cui ha bisogno", ha aggiunto Knox.



