Studente accoltellato: operazione ok,resta in coma farmacologico

E' in coma farmacologico, nel reparto di Cardioanestesia dell'ospedale Brotzu di Cagliari, il 15enne accoltellato ieri all'uscita di scuola da un compagno di 14 anni, fuori dall'istituto superiore "Sergio Atzeni" di Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari.

L'operazione, eseguita dall'equipe di cardiologia interventistica del Brotzu, per ricomporre la lesione all'arteria del collo è andata bene, le condizioni del ragazzo sono stabili. I medici sono ottimisti, ma non sciolgono ancora la prognosi.

Il 14enne responsabile dell'accoltellamento, invece, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e ieri sera è stato trasferito nel carcere minorile di Quartucciu dopo un lungo interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Capoterra.

I militari dell'Arma stanno lavorando ancora per ricostruire dettagliatamente l'episodio. Sono state raccolte numerose testimonianze di chi ha assistito alla scena e i filmati delle telecamere della zona.

Investigatori al lavoro anche sul possibile movente. La pista più battuta è quella del bullismo, anche se non sarebbero emersi elementi evidenti, ma da alcune testimonianze raccolte sembrerebbe che tra i due ragazzi in passato ci fossero già stati già alcuni attriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA