Studente accoltellato: legale arrestato, 'è molto scosso'

"Il mio assistito è molto scosso.

E' una tragedia per tutti i protagonisti di questa vicenda".

Così all'ANSA l'avvocato Piergiorgio Piroddi che difende il 14enne arrestato ieri sera dai carabinieri per tentato omicidio dopo aver accoltellato un compagno di scuola di 15 anni fuori dall'istituto superiore "Sergio Atzeni" di Capoterra, nella Città metropolitana di Cagliari.

Il ragazzino ha trascorso la prima notte nel carcere minorile di Quartucciu. "Compatibilmente con quanto è accaduto sta benino, ma è scosso e molto provato da tutta la vicenda", chiarisce il legale che ora attende di conoscere la data dell'udienza di convalida del provvedimento restrittivo, dove forse il 14enne potrebbe raccontare la sua versione dei fatti.

