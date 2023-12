Metsola, ricordiamo Giulia con un minuto di rumore

"Nessuna parola di conforto potrà mai riportare indietro Giulia, dobbiamo fare di più per le donne. Oggi migliaia di persone si sono riunite in un abbraccio che non ha confini, e vi invito a ricordarla non con un minuto di silenzio ma con un minuto di rumore con un applauso che deve arrivare a Padova". Così la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, aprendo il suo intervento a Palermo per l'inaugurazione dell'anno accademico parlando di Giulia Cecchettin.



