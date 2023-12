Medici e infermieri in piazza a Roma, con loro anche Calenda

In piazza alla manifestazione di medici e infermieri a Ss Apostoli a Roma sono arrivati anche il leader di Azione, Carlo Calenda, e il consigliere regionale ed ex assessore alla Sanità del Lazio, Alessio d'Amato.

"Da sempre sosteniamo che il sistema sanitario va rilanciato. Il Governo deve rispondere, la finanziaria va modificata, servono risorse per il servizio sanitario nazionale.

La sanità sciopera e noi siamo con loro. Abbiamo tradito medici e infermieri che chiamavamo angeli ed eroi durante il Covid e non abbiamo preso il Mes sanitario", ha scandito Calenda in una piazza piena e rumorosa, nonostante la pioggia.

"E' arrivato il tempo che il governo capisca che i professionisti vanno pagati e che non siamo eroi ma professionisti della salute. Non siamo disposti a fare i fantasmi, il governo deve svegliarsi o sciopereremo fino a quando non ci daranno ascolto", ha detto Antonio de Palma presidente del sindacato degli infermieri Nursing up.



