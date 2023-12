Funerali Giulia: già iniziato afflusso verso Santa Giustina

Ci sono già diverse persone in Prato della Valle a Padova in attesa al varco d'accesso alla chiesa di Santa Giustina, dove alle 11 verranno celebrati i funerali di Giulia Cecchettin. La giornata è grigia e fredda, ma a due ore dall'inizio della cerimonia funebre in tanti stanno arrivando nella piazza monumentale sulla quale affaccia la Basilica, che ha una capacità di 1200 posti a sede. Per tutti gli altri - si attendono migliaia di persone - sarà possibile seguire le esequie dai due maxischermi posti all'esterno della Basilica.

In occasione delle esequie bandiere a mezz'asta e lezioni sospese all'Università di Padova, di cui Giulia era una studentessa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA