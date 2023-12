Due morti nell'incendio di un appartamento vicino a Firenze

Un uomo e una donna sono morti in seguito ad un incendio scoppiato in un appartamento nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze), in via Roma, in località Osteria Nuova.

Sul posto sono intervenuti, intorno alle 18:15, i vigili del fuoco che sono entrati all'interno dell'appartamento, invaso dal fumo e con alcune stanze dove le fiamme erano ancora attive, estraendo le due persone, poi dichiarate decedute dal medico del 118 intervenuto. Sono in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica da parte die pompieri.



