Studente accoltellato da compagno fuori da scuola in Sardegna

Uno studente di 14 anni è stato accoltellato da un 15enne all'uscita della scuola, oggi pomeriggio a Capoterra, nell'hinterland di Cagliari. Il ragazzino è stato trasportato in gravi condizioni in elicottero all'ospedale Brotzu del capoluogo sardo. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri.

L'episodio è avvenuto intorno alle 14 all'esterno dell'istituto superiore Sergio Atzeni di Capoterra. Il 15enne avrebbe affrontato all'esterno della scuola lo studente e lo ha colpito con una coltellata al petto. Sul posto sono arrivati i militari della Stazione di Capoterra e un'ambulanza del 118.

Viste le gravi condizioni del ragazzino, è stato chiesto l'intervento dell'Elisoccorso che lo ha trasportato in codice rosso al Brotzu. L'aggressore rischia l'accusa di tentato omicidio. Al momento sono sconosciute le ragioni dell'accoltellamento.



