Strage Viareggio, presidio familiari vittime davanti Cassazione

Presidio di fronte al palazzo della Corte di Cassazione a Roma dell'Associazione Mondo che vorrei, che riunisce i familiari delle vittime della strage di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009. Un'iniziativa per "far sentire forte la voce dei familiari delle vittime e della città" in attesa del quinto grado di giudizio. I manifestanti hanno esposto un grande cartellone con i volti delle vittime e la scritta "Viareggio 29 giugno 2009 Niente sarà più come prima".





