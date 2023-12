Neve in Piemonte, qualche fiocco anche a Torino

Nevicate sono in corso in Piemonte e dall'ora di pranzo qualche raro fiocco è arrivato anche a Torino, come da previsioni meteorologiche. Nevicate in pianura si sono verificate anche nell'Alessandrino, con le prime imbiancate fino dai 200-300 metri di quota. Non sono state rilevate al momento criticità per la circolazione stradale.

L'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) rileva una saccatura atlantica che per oggi determina condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni deboli diffuse e quota della neve vicina alla pianura. Il miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto dalla mattina di domani, con giornate soleggiate, ma minime in generale sotto lo zero. Lo zero termico in giornata è previsto in calo fino a 300-400 metri in pianura e nelle zone appenniniche, stazionario invece sugli 800-1.000 metri sulle Alpi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA