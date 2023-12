Morto don Bruno Cescon, per 20 anni direttore de Il Popolo

E' morto la notte scorsa don Bruno Cescon, 75 anni, per vent'anni direttore de Il Popolo, il settimanale della diocesi di Concordia-Pordenone. Da tempo malato di Parkinson, si è aggravato improvvisamente.

"Si è spenta una mente vivace, curiosa e sapiente, un cuore generoso e pronto ad aiutare nell'ombra, uno sguardo attento ai cambiamenti del mondo", il ricordo dei colleghi giornalisti del settimanale.

Originario di Fossalta Maggiore di Chiarano (Treviso), è stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1973, laureato in Teologia e Pedagogia, dottorato in liturgia, giornalista noto a livello nazionale.

Si era formato a Il Gazzettino di Giorgio Lago. I suoi articoli viaggiavano dal Nordest alla Sicilia; aveva lavorato anche con il Servizio di Informazione Religiosa.

Dal 1996 al 2016 è stato il direttore del Popolo, poi aveva continuato con una sua finestra di commento sul mondo. Con lui erano arrivate al giornale le innovazioni tecnologiche: il formato tabloid, il primo sito internet.

"Lo ricordiamo per il suo lungo impegno nello studio e insegnamento presso il Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone, Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina, Pontificio Istituto Sant'Anselmo, nel giornalismo nel Settimanale Diocesano Il Popolo e come assistente diocesano in Azione Cattolica Concordia-Pordenone - il messaggio di cordoglio del Vescovo, monsignor Giuseppe Pellegrini -. Ricordando la sua famiglia, ringraziamo il Signore per il suo prezioso servizio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA