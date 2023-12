È arrivato in procura a Ivrea per essere interrogato Antonio Massa, un dipendente di Rfi indagato per l'incidente ferroviario di Brandizzo costato la vita a cinque operai. Massa, che indossa un piumino col cappuccio alzato sulla testa e un paio di occhiali scuri, è accompagnato dall'avvocato Antonio Maria Borello.



