Nave Geo Barents a Taranto sbarca 44 migranti

La nave Geo Barents di Medici senza frontiere è attraccata questa mattina al porto di Taranto per lo sbarco di 44 persone soccorse nei giorni scorsi in acque internazionali, mentre si trovavano su due imbarcazioni in vetroresina. Tra loro, a quanto si è appreso, anche quattro bambini di età inferiore ai 3 anni, quattro donne e alcuni minori non accompagnati.

La macchina dell'accoglienza con la prima assistenza e le cure mediche, viene coordinata dalla Prefettura con l'ausilio di 118, Croce Rossa, Comune e Protezione civile. I migranti vengono condotti all'hotspot per il foto-segnalamento e il successivo smistamento verso altre destinazioni. Al momento non vengono segnalate criticità, anche se diversi profughi sono apparsi particolarmente provati.



