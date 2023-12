Maltempo: allerta gialla per neve domani su autostrade Liguria

Arpal Liguria ha diramato una allerta gialla per neve per domani a partire dalle ore 14 e fino a mezzanotte sui tratti appenninici delle autostrade, dove sono attese deboli nevicate con accumuli tra 2 e 10 centimetri. Anche le zone interne di levante che non presentano obiettivi sensibili alla neve saranno interessate da deboli nevicate, così come non si escludono locali sconfinamenti di debole nevischio nelle zone costiere del Savonese. Si evidenzia un brusco calo dello zero termico con temperature rigide nell'interno e disagio per freddo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA