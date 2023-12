Locatelli a gara basket Pistoia-Napoli, 'uniti contro barriere'

"Un momento straordinario e gli eventi creati per questa occasione dimostrano che tutti ci possiamo davvero unire per i diritti delle persone con disabilità. Ma io direi di più, perché si tratta del diritto di ognuno di noi a mostrare le proprie competenze ed i propri talenti, portando avanti valori sani sia nello sport che nella vita". Lo ha detto il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli presente ieri sera al Palazzetto dello sport di Pistoia dove, per la Giornata internazionale delle persone con disabilità che ricorre oggi Estra Pistoia Basket 2000 in collaborazione con Napoli basket, in campo per l'anticipo della 10/a giornata di Lba, hanno organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare sul tema.

Accolta dal sindaco Alessandro Tomasi e dal vicesindaco Anna Maria Celesti, assieme ai presidenti delle due società, Massimo Capecchi per Pistoia e Federico Grassi per Napoli, oltre ad assistere al match Locatelli è stata protagonista diretta: come le due squadre scese in campo il ministro come gli altri rappresentanti istituzionali ha indossato la maglia realizzata per l'occasione con la scritta 'Uniti contro le barriere'.

Inoltre ha lanciato in aria il pallone simbolicamente, per la palla a due dell'esibizione della squadra della società sportiva pistoiese Wolf Basket che ha un proprio team che partecipa ai campionati di pallacanestro in carrozzina. Tra il pubblico - oltre 3500 gli spettatori presenti sugli spalti del PalaCarrara - ragazzi e accompagnatori di 15 associazioni del terzo settore del territorio legate al mondo della disabilità che hanno consentito di far trascorrere ai propri assistiti alcune ore all'insegna dello sport, del gioco e della spensieratezza per andare, 'oltre le barriere'.



