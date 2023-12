AAA cercasi persone con diverse e nuove abilità che vogliono imparare il mestiere dell'orafo ed avere una reale possibilità di essere assunti da circa 20 aziende del nord. Nella Giornata Internazionale per le persone disabili un'artigiano propone un'opportunità concreta alle persone con disabilità motoria. E' Pier Paolo Montori, figlio di Paolo titolare di un laboratorio umbro aperto 40 anni fa, e responsabile della scuola "di alta formazione in arte orafa 2.

0' inaugurata lo scorso aprile a Terni.

"Oggi quella dell'orafo rappresenta una professione sempre più ricercata - spiega - e con i nostri oltre 40 anni di esperienza orafa, trasmettiamo a tutti gli allievi le nostre conoscenze sviluppando quasi totalmente lezioni pratiche.

L'obiettivo è fornire una capacità applicabile da subito nel mondo del lavoro; infatti i nostri corsi sono finalizzati all'assunzione diretta in grandi aziende prestigiose e laboratori orafi che si trovano nel nord Italia".

La scuola nasce nella bottega nel 2019 ma poteva ospitare solo 7 persone. "Abbiamo sentito l'esigenza di ampliare la capienza - racconta - e poichè in quel periodo mia moglie lavorava come assistente sociale all'Avi (Associazione Vita Indipendente) dell'Umbria, ho conosciuto persone fantastiche che con la loro diversa abilità facevano di tutto. Con mio padre ci siamo detti 'ma perchè non dare la possibilità a tutti di fare questo lavoro'. Il nostro mestiere consiste nell'essere precisi ed avere le mani abili: quindi nel momento in cui siamo seduti al banco orafo siamo tutti uguali". Ed hanno così deciso di investire tra i 15mila ed i 20mila euro in più per dotare tutte le nuove 20 postazioni della scuola per le persone con disabilità motoria.



