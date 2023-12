Vento forte nelle Marche, centinaia interventi vigili fuoco

Oltre 300 interventi del vigili del fuoco nelle Marche, tra quelli compiuti nella notte e altri che dovranno essere eseguiti, per danni e disagi causati dal forte vento che ha soffiato in tutte le province: in particolare chiamate per pali, alberi e rami pericolanti, piante cadute sulla sede stradale, coperture di edifici danneggiate dal vento ma anche alcuni incendi alimentati dalle forti raffiche.

Oltre 200 interventi in coda in provincia di Pesaro Urbino.

Nell'Ascolano, tra le decine di interventi eseguiti e da espletare (oltre 60) quello a Castel di Lama per una gru che si è inclinata e che dovrà essere smontata per evitare che cada.

Anche in provincia di Ancona decine di chiamate e interventi dei vigili del fuoco soprattutto nell'hinterland nelle zone di Jesi e Senigallia per alberi e piante caduti sulla sede stradale: ad Arcevia nella notte è andato a fuoco anche un fienile. Un centinaio le chiamate nel Maceratese per vari disagi causati dal forte vento. Nel Fermano, tra gli interventi, quello per le fiamme divampate a Falerone su un traliccio: il fuoco ha interessato il sezionatore a gas di linea Enel collegata ad un impianto fotovoltaico. Il vento continua a soffiare su tutte le province marchigiane ma non sono segnalate, invece, precipitazioni rilevanti.



