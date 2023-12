Raffiche di vento a Milano, albero caduto e auto danneggiate

Così come previsto dall'allerta meteo diramata ieri, Milano è stata spazzata nel pomeriggio da forti raffiche di vento. Un albero di grandi dimensioni è caduto in via California danneggiando seriamente otto automobili parcheggiate nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rimosso l'albero, e la polizia locale per alleviare i disagi legati al traffico. L'azienda di trasporti Atm ha deviato alcune linee di autobus.

Al momento non risultano feriti, nonostante le decine di interventi dei vigili del fuoco.

L'allerta era stata diramata ieri dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia.



