Prot.civile, caduti 350mm di pioggia su Canin e Predil in Fvg

Come previsto dall'allerta gialla, è piovuto intensamente su alcune aree della regione. Secondo un aggiornamento della Protezione Civile, sul gruppo del Canin e nella zona di Cave del Predil sono stati registrati 350 mm di pioggia in 36 ore; valori intorno ai 200 mm sulle aree limitrofe. La regione da ieri e fino alle ore 12 di oggi è stata interessata da un intenso flusso d'aria umida e relativamente mite in quota che ha determinato, appunto, piogge molto intense su Alpi e Prealpi Giulie, fino alle quote più elevate. Oltre i 1500 m di quota il vento ha soffiato forte con raffiche ben oltre i 100 km orari. Nel pomeriggio è previsto l'arrivo della parte fredda del fronte che determinerà instabilità e una brusca diminuzione della temperatura in quota. Il fronte lascerà la regione a tarda sera quando le precipitazioni cesseranno e domani affluirà aria fredda e secca a tutte le quote, con sole con Bora sulla costa.

Si segnala una caduta di alberi in comune di Resia, mentre una frana ha interessato, in comune di Savogna, la viabilità comunale che porta alla frazione di Gabrovizza. Continuano i monitoraggi delle frane di Cazzaso che presenta segni di riattivazione e Clauzetto, ove la provinciale n° 22 rimane chiusa. Oggi, inoltre, si sono verificati due picchi di alta marea, entrambi a Grado.

Sul fiume Tagliamento è stato attivato il Servizio di Piena sia per le tratte statali che per quelle regionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA