Maltempo, black out e danni a causa del vento nell'imperiese

Diversi interventi dei vigili del fuoco durante la notte in provincia di Imperia a causa del maltempo, soprattutto danni provocati dal forte vento e black out elettrici. La copertura di un tetto in ristrutturazione in un palazzo di via Vittorio Veneto a Ventimiglia è stata portata via dal vento e la pioggia ha provocato infiltrazioni nella palazzina di tre piani.

Interruzioni del servizio elettrico sono state segnalate a Sanremo nella zona della strada Bonmoschetto, nella zona di San Lorenzo, inoltre nelle località Piani e Torrazza, dove sono intervenuti i tecnici della società di gestione.

Il vento ha abbattuto alcune transenne alte un paio di metri che delimitavano un cantiere in via Parrini a Imperia. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Sanremo per un palma pericolante. Mentre in via Tages a Taggia c'è stato un altro black out: un cavo elettrico che portava corrente ad alcune abitazioni ha cominciato a sfiammare, forse a contatto con l'acqua, provocando fumo, alcuni botti e lasciando senza luce gli abitanti della zona.



