Maltempo: 350 interventi Vigili del Fuoco per forte vento in E-R

Sono circa 350 le richieste di intervento pervenute dalla notte ai Vigili del Fuoco a causa del forte vento che sta soffiando sull'Emilia-Romagna. Le segnalazioni riguardano soprattutto alberi o rami caduti sulla sede stradale, insegne pericolanti, tettoie divelte e comignoli pericolanti. Al momento le maggiori criticità si registrano nelle provincie di Rimini e Forlì-Cesena.

In particolare, nel Riminese sono stati 150 gli interventi compiuti dai pompieri e una settantina quelli registrati nel Forlivese e nel Csenate. L'Arpae e la Protezione Civile regionale avevano disposto, nelle scorse ore, una allerta di colore arancione proprio per il forte vento su diverse aree dell'Emilia-Romagna oltre a una allerta rossa, per la giornata di oggi, per il rischio di frane, ruscellamenti e piene dei fiumi nella pianura reggiana e parmense.



