Etna dà spettacolo con fontana di lava e trabocchi

L'Etna dà spettacolo con un'intensa fontana di lava dal Cratere di Sud-Est con trabocchi nell'area sommitale e un'alta colonna di fumo. L'attività in corso è visibile anche da Taormina e Catania. Il fenomeno è confermato dall'Ingv che parla di 'normale attività" del vulcano. Il modello previsionale sulla dispersione del plume vulcanico indica una potenziale ricaduta di ceneri nel versante nord-orientale del vulcano in direzione Nord-Nord-Est. Il bollettino di allerta aereo, il Vona, è diventato rosso, ma l'attuale fase eruttiva, al momento, non impatta con l'operatività dell'aeroporto di Catania.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA