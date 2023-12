Disabilità: al via Showreal, per pubblicità più inclusiva

Rompere gli stereotipi, cambiare la narrazione, promuovere una rappresentazione più autentica delle persone con disabilità per accelerare il processo di inclusione.

Sono gli obiettivi della campagna sociale digital "showReaL", ideata e promossa da Valore D, Fondazione Diversity, Obe - Osservatorio Branded Entertainment e Yam112003, con la collaborazione di un team di professioniste e professionisti con disabilità, tra cui Marina Cuollo, D&I Consultant di Diversity Lab, e Arianna Talamona, Content Strategist di Yam112003 Da oggi - in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità che ricorre il 3 dicembre - la campagna sarà diffusa e visibile sui canali social dei partner e dei protagonisti di progetto e sulla landing page dedicata. Il Diversity Brand Index 2023 - si legge in una nota - mostra che in Italia il 69% della popolazione è maggiormente propensa verso i brand più inclusivi e addirittura 7 persone su 10 consigliano tali brand, con un impatto sul fatturato del +21%.



