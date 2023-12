Auto nel Naviglio a Pavia, grave una ragazza di 22 anni

E' finita con la sua auto nel Naviglio Pavese, alla periferia di Pavia vicino allo stadio, dopo uno scontro con un'altra vettura. L'incidente si è verificato oggi pomeriggio, poco prima delle 17. La giovane, 22 anni, è stata salvata da due vigili del fuoco che si sono lanciati in acqua per salvarla. Quando è stata soccorsa dagli operatori del 118, la ragazza era in arresto cardiaco. E' stata rianimata e trasportata d'urgenza al Policlinico San Matteo dove si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni.

Uno dei vigili del fuoco che l'ha liberata dall'auto finita nel Naviglio, è finito in ospedale per un principio di ipotermia, provocata dalla temperatura gelida dell'acqua. Lievi ferite per il suo collega, così come per il 77enne che era alla guida dell'altra auto e per il nipote 13enne.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.



