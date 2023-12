Aggredito dopo un tamponamento, gli atti alla procura dei minori

La vicenda è stata ricostruita a colpi di testimonianze raccolte sui quotidiani ed è ancora piena di dubbi, ma ora le carte sono arrivate alla procura dei minori di Torino. I magistrati partiranno dagli atti arrivati da vigili e carabinieri e lavoreranno per capire come sia avvenuta l'aggressione che ha portato un uomo di 47 anni in ospedale, in prognosi riservata, dopo un'aggressione subita venerdì scorso alle 12.50 a un semaforo in città. Nel frattempo per l'accaduto è stato denunciato un ragazzo di 16 anni, accusato di lesioni aggravate.

L'aggressione, per quanto finora emerso, ha riguardato un agente immobiliare, Marco Nebiolo, membro del collegio edile dell'Api di Torino, che viaggiava sulla sua Fiat Punto della sua ditta, la Immo, in corso Unità d'Italia ed è stato tamponato da una Citroen Xsara, a un semaforo davanti al Museo dell'automobile. Giallo, quasi rosso, dipende dalle ricostruzioni. "Ho tamponato, ho chiamato i vigili, volevano menare" era stato il messaggio inviato da Nebiolo alla moglie, Manuela Mareso, giornalista ed ex direttrice del giornale d'inchiesta del gruppo Abele, Narcomafie, su cui ha collaborato anche il marito. L'uomo però poi non aveva più risposto alle chiamate di lei per avere rassicurazioni ed era finito in ospedale. Una frattura al cranio, due grandi ematomi, diversi focolai emorragici ed escoriazioni in diverse parti del corpo era stato il referto. Era lucido nel ricordare tutto, tranne l'aggressione, la consorte cercava quindi testimoni e per questo aveva fatto appello ai giornali.

I testimoni così si sono presentati via via ai carabinieri e alla polizia municipale ed è venuto fuori il nome di un adolescente. Sarebbe stato lui a picchiare, ma ci sono ricostruzioni che non escludono che anche la donna a bordo di quella stessa auto che aveva tamponato Nebiolo, sua madre, si fosse scagliata con calci e pugni almeno contro la carrozzeria di quell'auto davanti, colpevole di essersi fermata in modo inaspettato e inopportuno. Fatto è che l'agente immobiliare sarebbe uscito dall'auto per calmare chi lo stava insultando e a quel punto i ricordi svaniscono, c'è un buco. I vigili trovano lui a terra e alla guida dell'auto dietro c'è un uomo, una guardia giurata, 36 anni, un amico della donna. Nella ricostruzione però non si capisce se e quando il ragazzo e la propria madre se ne vadano dal luogo dell'incidente. Caso in cui per l'adolescente potrebbero scattare nuove accuse.

Spetterà alla procura dei minori far luce su un altro aspetto della vicenda non ancora chiarito: se il 16enne, che non si è mai presentato spontaneamente agli investigatori per essere ascoltato, si trovasse o meno in corso Unità d'Italia dopo l'incidente (e soprattutto dopo l'aggressione) quando sul posto sono arrivati i vigili urbani, chiamati da Nebiolo prima che lui venisse colpito, oppure se si sia allontanato a bordo di un taxi. I vigili urbani, subito dopo il fatto avevano identificato sul posto solo la madre del ragazzo e l'amico della donna.

L'adolescente non è ancora stato sentito dagli inquirenti.





