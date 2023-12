Agenzia Dogane e GdF sequestrano 24 animali tassidermizzati

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trieste hanno sequestrato nel Porto di Trieste 24 animali tassidermizzati/naturalizzati, abilmente occultati in un carico di masserizie costituito di 629 colli, proveniente dall'Iraq e destinato cartolarmente in Olanda.

Dopo una prima ispezione del veicolo, da cui risultavano per lo più masserizie private, funzionari e militari hanno effettuato una ispezione più approfondita con lo scarico totale del mezzo rinvenendo così esemplari di animali (primati, volatili e felini) tassidermizzati/naturalizzati (impagliati).

Gli animali erano contenuti in quattro cartoni ben sigillati e destinati a un cittadino austriaco. I 24 esemplari rientrano tra le specie protette dalla Convenzione di Washington (C.I.T.E.S.) ed erano privi delle relative licenze/certificazioni a giustificazione della movimentazione, per cui sono stati sequestrati. Sono in corso attività d'indagine, in collaborazione con le autorità austriache, coordinate dal Sostituto Procuratore di Trieste, Chiara De Grassi, per individuare le persone responsabili del reato, per il quale è previsto l'arresto e una sanzione pecuniaria.



