Uccise rivale, portuale no vax Genova condannato a 18 anni

È stato condannato a 18 anni Filippo Giribaldi, il portuale ed esponente del movimento No vax di 42 anni che il 25 aprile ha ucciso con un colpo di pistola in strada a Genova il rivale Manuel Di Palo, ex esponente di CasaPound. Il pubblico ministero Eugenia Menichetti aveva chiesto la condanna a 24 anni e 10 mesi. L'omicidio sarebbe avvenuto per motivi di gelosia, in un contesto di pesante uso di stupefacenti. Vittima e assassino frequentavano la stessa donna con la quale consumavano crack. La corte d'assise ha escluso l'aggravante dei futili motivi. In questo modo è stato concesso l'abbreviato.



