Prime fitte nevicate in Valtellina e Valchiavenna

In Valtellina e Valchiavenna, da questa mattina, è tornata la neve anche a basse quote. Le precipitazioni nevose sul fondovalle, per il momento, non stanno creando alcun problema alla viabilità in quanto ancora di modesta entità. Più fitte le nevicate, invece, alle quote superiori ai 600-700 metri e nelle località turistiche alpine.

Alcuni passi alpini sono transitabili unicamente con catene montate, mentre altri sono stati chiusi. In diminuzione ovunque sul territorio provinciale le temperature.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA