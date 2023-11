'Pestaggio a un detenuto', ispettore a processo a Piacenza

A più di sei anni dai fatti, la Procura di Piacenza ha citato a giudizio un ispettore capo della Polizia penitenziaria, Giovanni Marro, per il presunto pestaggio subito in carcere da un detenuto tunisino. L'ispettore risponde di lesioni aggravate.

Per quanto avvenuto il 20 luglio 2017 la Procura aveva inizialmente chiesto l'archiviazione ma poi, dopo l'opposizione del difensore del detenuto, avvocato Luca Sebastiani, il Gip Luca Milani aveva ordinato nuove indagini che hanno portato a formulare la citazione a processo per Marro, difeso dall'avvocato Mauro Pontini. Quel giorno, qualche ora prima, il tunisino era stato protagonista di una protesta, con un altro detenuto, prendendo le chiavi e chiudendo le porte di una sezione. In seguito sarebbe avvenuto il pestaggio, da parte di più agenti, ma gli altri che hanno partecipato insieme all'imputato non sono mai stati identificati. L'ispettore è accusato di aver colpito il detenuto con calci, schiaffi e testate.

Per la resistenza a pubblico ufficiale durante la protesta il tunisino è già stato condannato in via definitiva. Per l'ispettore la prima udienza è stata fissata, invece, il primo febbraio 2024 e il detenuto, attraverso l'avvocato Sebastiani, si costituirà parte civile.

"A febbraio ci sarà finalmente la prima udienza dibattimentale, a distanza di più di sei anni e mezzo dal pestaggio denunciato dal detenuto e di due anni e mezzo dalla decisione del Gip di non archiviare", dice l'avvocato Sebastiani, interpellato per un commento. "Si tratta di un processo che si deve ancora svolgere, dunque è giusto ricordare il principio di non colpevolezza; è però quantomeno singolare iniziarlo a poco più di un anno dalla prescrizione, soprattutto considerando che il processo di primo grado, per i fatti che nel medesimo giorno furono invece contestati al mio assistito, non solo è stato celebrato, ma si è concluso nel 2019", aggiunge.





