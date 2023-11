'No alla guerra', finita occupazione facoltà Economia a Trieste

Gli studenti e i giovani che hanno occupato ieri nel tardo pomeriggio la facoltà di Economia al termine di una manifestazione contro la guerra in Palestina, hanno liberato stamani i locali. I manifestanti hanno lasciato pacificamente l'edificio D precisando che si è trattato di un gesto di solidarietà nei confronti della popolazione palestinese. I giovani sono andati via poco prima dell'inizio dell'attività didattica che dunque non ha avuta alcuna ripercussione.

Una delegazione di manifestanti ha incontrato poi il rettore, Roberto Di Lenarda, al quale hanno comunicato il messaggio di solidarietà con la popolazione palestinese sostenendo la necessità di interrompere le collaborazioni con le università israeliane.



