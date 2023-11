Neve in fondovalle in Trentino, previsti dai 5 ai 15 centimetri

Neve in fondovalle in Trentino. Le precipitazioni sono previste fino a mezzogiorno, con una attenuazione nel pomeriggio. La quota neve è prevista attorno ai 400 metri sui settori meridionali più aperti mentre altrove la neve potrà scendere anche a fondovalle specie nelle valli meno ventilate. Entro mezzogiorno - prevedono Protezione civile e Meteotrentino - potranno cadere 5- 15 centimetri o più di neve con i valori maggiori sopra i 700 - 1000 metri e sui settori centromeridionali. Dal pomeriggio attenuazione o temporaneo esaurimento delle precipitazioni con quota neve in progressivo aumento fino a oltre 1800 - 2000 metri dalla sera. Non è del tutto escluso che nel pomeriggio, dove ristagnerà aria fredda, si possano verificare temporanei episodi di gelicidio.

Per quanto riguarda la viabilità, i vigili del fuoco ricordano che ci sono due presidi neve attivi a Riva e Calliano.

Al momento si registra un mezzo pesante di traverso nel tratto di strada fra Cadine e Sopramonte e un altro a Valcanover. Si segnala inoltre un incidente a Vignola Falesina, con un'auto uscita di strada. Infine viene segnalato traffico bloccato sulla strada della val di Cembra. Disagi e forti rallentamenti sono segnalati anche a Trento città.



