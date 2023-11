Coppia intossicata dal monossido di carbonio nell'Alessandrino

Un italiano di 78 anni e una donna ecuadoregna di 53 sono rimasti intossicati da monossido di carbonio. L'intervento di carabinieri e vigili del fuoco in una cascina privata, in via di ristrutturazione, in via San Giovanni Bosco a Fubine Monferrato (Alessandria).

Come riferito dai militari, i due si sono addormentati lasciando accidentalmente pentole con carbonella accesa. Nei locali anche una stufa a legna. Soccorsa dal personale sanitario del 118, la coppia è stata trasportata, in codice rosso, all'ospedale di Alessandria.

A dare l'allarme al numero di emergenza - come fatto sapere dalla sala operativa provinciale dei vigili del fuoco - sarebbero stati i familiari, residenti a Genova, preoccupati non riuscendo a mettersi in contatto.



