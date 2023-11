Un ciclista è morto investito da un'auto nella tarda serata di ieri a Solaro, in provincia di Milano.

L'uomo, un 50enne di origini sudamericane, per cause all'esame dei carabinieri di Rho, è stato travolto da una Mercedes.

Si è rivelato inutile l'intervento dei soccorritori del 118 che hanno solo potuto constatare la morte del ciclista.



