A Firenze uomo ucciso con un sacchetto in testa

Indagini della polizia in corso a Firenze per il ritrovamento nel primo pomeriggio del cadavere di un uomo nella sua casa in via de Pinedo.

La vittima si chiamava Safaei Chaikar Kiomars, era iraniano e aveva 72 anni. L'umo era sul pavimento e avrebbe avuto le mani legate e un sacchetto in testa. La casa è stata messa a soqquadro da chi lo ha aggredito.

La squadra mobile è intervenuta con la scientifica nell'appartamento al sesto piano del palazzo dove è stata trovata la vittima che risulterebbe essere un venditore ambulante di bigiotteria. A scoprire il cadavere è stato il fratello che si è recato all'abitazione perché la vittima non dava notizie a non rispondeva al telefono.

