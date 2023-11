Vacanze di lusso sulle Dolomiti con carte di credito degli altri

I carabinieri di Madonna di Campiglio e Carisolo, in Trentino, hanno denunciato quattro ragazzi che avevano scelto le dolomiti di Brenta per trascorre un weekend all'insegna del lusso. Si tratta di due coppie che hanno soggiornato in un albergo della val Rendena spendendo 6.000 euro e pagando elettronicamente.

Visto che entrambi gli uomini sono pregiudicati con precedenti specifici per aver utilizzato indebitamente carte di credito, i carabinieri hanno deciso di vederci chiaro e sui cellulari sono stati trovati i dati di numerose carte di credito di persone di diverse zone d'Italia. Uno dei due uomini, di origine rumene, ritenuto la mente del gruppo viste le sue competenze informatiche, è riuscito a violare i sistemi informatici di alcuni portali di agenzie di viaggio e tour operator, carpendo i dati delle carte di ignari clienti. Poi pagava on line brevi periodi di vacanza e collegava la carta al sistema Apple Pay del suo cellulare.



