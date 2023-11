'Se non torni ti faccio fare la fine di quella in Tv', arrestato

"Se non torni con me ti faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione": è la minaccia riferita alla sua ex compagna, con un chiaro richiamo a Giulia Cecchetin, fatta da un 64enne di Priolo Gargallo che è stato arrestato dalla polizia. Nei suoi confronti è stato eseguita un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con uso del braccialetto elettronico per atti persecutori emessa dal gip di Siracusa su richieste della locale Procura. Il provvedimento restrittivo è stato emesso pochi giorni dopo la denuncia della vittima su aggressioni verbali, pedinamenti e molestie a cui era sottoposta dall'uomo.



