'No alla guerra', la facoltà di Economia occupata a Trieste

Alcune decine di persone hanno occupato questa sera la facoltà di Economia dell'Università di Trieste dove intenderebbero trascorrere la notte. Gli occupanti, tutti giovani, hanno preso possesso pacificamente dei locali alla fine di una manifestazione svoltasi nei giardini davanti all'Università contro la guerra in Medio Oriente e in segno di solidarietà con gli abitanti della Palestina.

Si tratterebbe, secondo quanto si apprende, di giovani simpatizzanti di Friday for Future e, appunto, di persone che solidarizzano con la Palestina. A conclusione della manifestazione i giovani, che avevano portato con sé sacchi a pelo e altri beni per trascorrere fuori la notte, si sono spinti nei locali occupandoli.

Sul posto sono accorsi agenti della Polizia e della Digos che hanno allertato anche il Rettorato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA