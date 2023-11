Hanno rinunciato ad incontrare il figlio in carcere i genitori di Filippo Turetta, attesi alla casa circondariale di Montorio a Verona. Secondo quanto si è appreso i due, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini dopo aver ottenuto il permesso dal pm non hanno infatti seguito l'avvocato Giovanni Caruso per il colloquio.

Il legale potrebbe comunque andare in giornata a Verona per un nuovo incontro con Turetta.







