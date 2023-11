Garisenda, al via prima fase della messa in sicurezza

Entrano nel vivo i cantieri per realizzare la struttura di contenimento della Torre Garisenda di Bologna, prima fase di messa in sicurezza. L'investimento complessivo per questa prima parte, tra gennaio e febbraio, supera i 4,3 milioni di euro ed è stato approvato dal consiglio comunale. Due sono le imprese coinvolte: la Modena Ingegneria srl, che si occuperà del cantiere, e la Fagioli Spa di Reggio Emilia che realizzerà la cintura contenitiva della Garisenda tramite container.

Struttura che proteggerà gli edifici circostanti da eventuali crolli. Inoltre, all'ingegner Gilberto Dallavalle, profondo conoscitore della struttura delle torri Garisenda e Asinelli che ha progettato e seguito tutti i lavori di consolidamento delle torri dagli anni '90 in poi, è affidata la direzione operativa delle strutture per i lavori di cinturazione a protezione dell'area circostante. L'ingegner Luca Lenzi sarà invece il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.





