AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 30 novembre:

ROMA - Palazzo Marescialli ore 11.00 Plenum del Csm con il presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Università Europea di Roma ore 11.30 il presidente della Camera Fontana partecipa all'inaugurazione dell’anno accademico

ROMA - Auditorium due Pini ore 17.00 'Unirai. La Rai che verrà, insieme per il cambiamento', con il ministro della Cultura Sangiuliano

L'AQUILA - Auditorium Piano ore 18.30 Regionali, incontro con la segretaria del Pd Schlein

ROMA - Camera, Aula ore 9.30 Esami dei disegni di legge sul Made in Italy, sul contrasto agli illeciti agro-alimentari, sul salario minimo, sulla ratifica del Mes; Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2023

ROMA - Camera, bicamerale Femminicidi ore 14.00 Audizione della ceo di Società CD srl Pelati

ROMA - Inps, Osservatorio - RdC/PdC report cartaceo: appendice statistica, aprile 2019-ottobre 2023

BRUXELLES - Ue, inflazione di novembre

FRANCOFORTE - Forum sulla Vigilanza bancaria, 'Europe: banking on resilience', con la presidente della Bce Lagarde

VIENNA - Opec+, riunione sui tagli alla produzione nel 2024

PECHINO - Cina, Pmi manifatturiero di novembre

WASHINGTON - Usa, nuove richieste di disoccupazione

MILANO - Fondazione Cariplo, ore 9.30 Intesa Sanpaolo e Fondazione Mattioli, 'L’eredità di Raffaele Mattioli a 50 anni della scomparsa', con il presidente dell'Abi Patuelli e il presidente di Intesa Sanpaolo Gros-Pietro

MILANO - Ibm Studios ore 9.30 Most, 'Futuro in movimento–From research to business', con i ministri delle Infrastrutture Salvini e delle Riforme Bernini

MILANO - Teatro Lirico Giorgio Gaber ore 9.30 Sole 24 Ore e Financial Times, 'Women at the top', con la ministra per la Famiglia Roccella e il presidente del Coni Malagò

ROMA - Cinema Barberini ore 11.15 Confindustria Radio Televisioni, assemblea con il ministro delle Imprese Urso e il presidente di Confindustria Bonomi

ROMA - Centro congressi Frentani ore 10.00 Slc-Cgil, 'Discontinuità', evento per i lavoratori dello spettacolo con il segretario generale della Cgil Landini

ROMA - Nuova Fiera di Roma ore 10.30 Gruppo Bcc Iccrea, 60 anni dalla costituzione di Iccrea con il Governatore della Banca d'Italia Panetta

ROMA - Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano Camera di Commercio di Roma e Fondazione Piepoli, 'Festival del Mare. Roma al centro del Mediterraneo' con il ministro per il Mare Musumeci

BRUXELLES - Ue, 'Dialogo sulla transizione pulita con le industrie ad alta intensità energetica' con la presidente della Commissione von der Leyen

BRUXELLES - Ue, la commissaria alla Salute Kyriakides riceve il ministro della Salute Schillaci

DUBAI - apertura della Conferenza sul clima Cop28

SKOPJE - Consiglio dei ministri dell'Osce

NEW YORK - Onu, riunione del Consiglio di Sicurezza sulla Corea del Nord

DOHA - Visita del presidente brasiliano Lula da Silva nell'Africa subsahariana

BERGAMO - Gewiss Stadium ore 18.45 Europa League, Atalanta-Sporting Lisbona, fase a gironi

GINEVRA - Stade de Genève ore 21.00 Europa League, Servette-Roma, fase a gironi

FIRENZE - Stadio Artemio Franchi ore 21.00 Conference League, Fiorentina-Genk, fase a giron

