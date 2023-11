E' stato il ministero della Giustizia a stoppare ieri in pre-Consiglio dei ministri l'ingresso nei decreti attuativi della riforma Cartabia dei test psicoattitudinali per i magistrati. A quanto si apprende, Via Arenula ha in sostanza tenuto il punto sui decreti legislativi che erano stati preparati e definiti in base all'attuazione della legge delega e che poi sono stati approvati dal Consiglio dei ministri.

