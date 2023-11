I trafficanti di esseri umani devono risarcire le loro vittime dei guadagni ottenuti grazie al loro sfruttamento e gli Stati sono obbligati a fare in modo che questo accada. L'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani che ha enunciato questo principio per la prima volta in una condanna inflitta alla Bulgaria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA