Muore dopo cinque giorni di agonia, caccia a pirata strada

Gli agenti della polizia municipale sono a caccia del pirata della strada che ha investito a Palermo un giovane di 33 anni morto all'ospedale Civico dopo cinque giorni di agonia. Emanuele Magro, autotrasportatore di 33 anni, era stato soccorso la notte tra il 22 e il 23 novembre dai sanitari del 118 che lo avevano trasportato in codice rosso al Civico: a travolgerlo sarebbe stata una vettura. L'automobilista si sarebbe dato alla fuga, senza fermarsi a dare assistenza all'uomo ferito.

Magro era stato trovato in via Ernesto Basile, nei pressi della cittadella universitaria. Non ricordava nulla ma aveva traumi ed era sanguinante. E' stato ricoverato in terapia intensiva, ma le condizioni si sono aggravate fino al decesso.

Adesso gli agenti dell'infortunistica stanno passando al setaccio tutte le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all'automobilista che rischia un'incriminazione per omicidio stradale.



