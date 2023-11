'Drogava e violentava donne', chiesti 9 anni per aggressore

La Procura di Milano ha chiesto di condannare a 9 anni e 4 mesi di carcere l'ex agente immobiliare Omar Confalonieri, già condannato in secondo grado a 4 anni e 4 mesi per aver drogato con benzodiazepine una coppia di clienti e violentato la donna, imputato per altri cinque casi di presunte violenze con lo stesso schema.

La richiesta è stata avanzata, nel corsi del processo con rito abbreviato, dal pm Alessia Menegazzo, titolare del fascicolo assieme all'aggiunto Letizia Mannella, che ha proposto anche 4 anni per la moglie di Confalonieri (entrambi sono in aula) che risponde di concorso in due delle violenze ipotizzate.

Ora sono in corso le discussioni dei legali delle parti civili.

Le difese parleranno lunedì prossimo, 4 dicembre, giorno il cui il gup Massimo Baraldo dovrebbe decidere.



