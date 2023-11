Commissione Antimafia, 'non tocca a noi sentire Crosetto'

Nell'Ufficio di presidenza, la Commissione antimafia ha valutato la richiesta pervenuta dal gruppo Pd di audire il ministro della Difesa Guido Crosetto, in merito ai contenuti dell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, e ha ritenuto che "la stessa non possa essere ricondotta ai compiti che la legge istitutiva attribuisce alla Commissione antimafia. Vista la pubblica disponibilità del ministro Guido Crosetto a riferire, è utile che possa farlo nelle sedi parlamentari più idonee". Così la presidenza della Commissione in una nota.

"Opposizione giudiziaria è un termine inaccettabile sul piano costituzionale - ha detto il presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia a Sky Tg 24, definendo "gravissima" l'accusa rivolta dal ministro Crosetto a gruppi di magistrati -. Noi non siamo un partito che fa opposizione al governo".

