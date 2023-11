Vìola divieto avvicinamento alla moglie, 57enne arrestato

È stato arrestato per non avere rispettato il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie. Il giudice ha disposto l'aggravamento della misura, sancendo la custodia cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico per un 57enne residente a Castelnovo ne' Monti, nell'Appennino Reggiano.

L'uomo, il 20 giugno scorso, era stato sottoposto all'allontanamento dalla casa familiare dopo che le indagini dei carabinieri avevano portato alla luce anni di maltrattamenti alla coniuge. Stando a quanto ricostruito dai militari, agendo spesso in stato di ubriachezza, aveva offeso, minacciato di morte e picchiato la moglie più volte anche di fronte ai figli.

Da qui era scattato il 'codice rosso' col gip che aveva prescritto il divieto di avvicinarsi a meno di un chilometro e di comunicare con qualsiasi mezzo.

Ma ieri mattina l'uomo è tornato alla carica di fronte alla donna, minacciandola e poi inviando diversi messaggi alla figlia. La donna ha informato i carabinieri e sono scattate le manette per l'uomo che ora è stato posto ai domiciliari.



