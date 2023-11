Veliste francesi soccorse da Capitaneria nel sud Sardegna

Da due giorni non contattavano i familiari e l'imbarcazione non era ancora arrivata a destinazione. Due veliste francesi sono state soccorse dalla Guardia costiera di Cagliari a venti miglia dalle coste di Villasimius, nel sud Sardegna.

L'allarme è scattato ieri quando i familiari delle due donne hanno contattato la Capitaneria segnalando che la barca a vela lunga 11 metri, battente bandiera belga, partita da San Vito Lo Capo non era ancora arrivata a Cagliari e che da due giorni non riuscivano a contattarle. Inoltre sospettavano che l'imbarcazione fosse in avaria e imbarcasse acqua.

Visto il ritardo della barca e le previsioni del tempo che annunciavano l'arrivo di venti forti con onde alte oltre tre metri, è stato deciso di fare alzare in volo un Atr 42 della base della Guardia Costiera di Catania e due elicotteri dell'Aeronautica Militare decollati da Birgi e da Decimomannu, che hanno pattugliato l'area alla ricerca dell'imbarcazione.

Ieri mattina le due veliste sono riuscite a contattare la Guardia costiera. Sul posto è stata poi inviata la motovedetta CP307. Il personale ha verificato le condizioni delle due donne e dell'imbarcazione e le hanno assistite fino all'ingresso in porto a Villasimius.



