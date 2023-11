Valditara, verifiche su bimbo lasciato solo in scuola cosentina

Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha preso contatto con il direttore dell'Ufficio Scolastico per la Calabria Antonella Iunti per effettuare tutte le verifiche del caso e ricevere precise informazioni sulla vicenda del bambino lasciato solo in una classe perchè giudicato 'iperattivo', in modo da valutare gli eventuali provvedimenti da prendere sulla base di quanto accaduto.

L'episodio è avvenuto in una scuola elementare di Rende, comune in provincia di Cosenza in Calabria.



