Univpm è sede ospitante della International Tax Week

L'Università Politecnica delle Marche sarà sede ospitante della International Tax Week (Itw).

Partecipano oltre 200 studenti e studentesse dal 27 novembre al 1 dicembre 2023.

La International Tax Week rappresenta da oltre 30 anni una modalità didattico-formativa innovativa per studiare i temi del diritto pubblico finanziario internazionale. Per una intera settimana studentesse e studenti di molte Università europee si ritrovano in un Paese ospitante per ascoltare delle lezioni plenarie e poi essere coinvolti attivamente nella risoluzione di un caso concreto basato sulla normativa internazionale e quella della nazione ospitante come fossero già dei professionisti di un'azienda. C'è anche il momento di valutazione, in cui la componente studentesca deve sostenere un colloquio con dei docenti che simulano l'Autorità di controllo della tassazione.

Quest'anno sarà anche introdotto il tema degli intangibles asset per concentrarsi sull'analisi degli aspetti più attuali e futuri delle metodologie digitali che sono sempre più applicate ai temi tradizionali.

L'Università Politecnica delle Marche è l'unica Università italiana a partecipare all'evento, organizzato ogni anno in una sede diversa, da una delle Università europee partner. Gli appuntamenti si svolgeranno a Grottammare (Ascoli Piceno) dal 27 novembre al primo dicembre 2023.



