Nel processo per la strage di Fidene compariranno come responsabili civili il ministero dell'Interno, della Difesa e il Poligono di tiro, nel procedimento che vede imputato Claudio Campiti per la strage di Fidene avvenuta l'11 dicembre del 2022 a Roma. L'uomo uccise quattro donne nel corso di una riunione di un consorzio immobiliare. E' quanto ribadito dal gup della Capitale che ha invece escluso tra i responsabili civili l'Unione Italiana tiro a segno.



